VIDEO. la poste tchadienne revient avec des nouveaux services

TECHNOLOGIE – Le ministre des postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication a relancé ce mercredi 3 juin 2020 les activités et inauguré le siège rénové de la société tchadienne des postes et de l’épargne.

Comme innovation, la société tchadienne des postes revient avec des nouveaux services adaptés au contexte actuel à savoir :

Le service de transfert électronique d’argent « Wari » avec des taux très avantageux ;

Le service de courrier d’entreprise dénommé « PostExpress ».

La mise en place de nouvelles boites postales pour accueillir les nouveaux clients suite à l’obligation de posséder une boite postale pour chaque entreprise

La réorganisation du centre chèques postaux ainsi un service amélioré.

Hissein Brahim Abdelkerim, DG de la STPE

Selon le directeur général de la Stpe, la présente réalisation de ce projet de réhabilitation permettra à la nouvelle poste de renforcer sa notoriété et son image de marque, deux facteurs essentiels pour acquérir la confiance de la clientèle.

Sur ceux il estime qu’”il n’est pas superflu de souligner que l’infrastructure postale a besoin d’être mise à niveau pour offrir un cadre approprié et une offre diversifiée et adaptées aux exigences de la clientèle.”

A l’entame de ses propos le ministre des postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Dr Idriss Saleh Bachar souligne que cette inauguration constitue un point de départ du renouveau de la Stpe qui doit opérer sa mue, afin de s’adapter au contexte général du secteur, qui vise une plus-value dans l’économie du pays.

Le souhait du chef de ce département est de voir cette société rénovée poste reprendre son rôle de vecteur essentiel du développement socio-économique et redorer son image aux yeux de tous. Elle veut aussi montrer que durant cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, elle mettra tout en œuvre pour protéger et soutenir la population, tout en poursuivant ses activités commerciales dans un environnement adapté à ce fléau.

Il faut le rappeler la société tchadienne des postes et de l’Epargne est née d’une séparation des activités postales et des télécommunications en 1998 par la loi N008 /PR/98 du 17 aout, et a bénéficié des prérogatives de l’Etat en matière de monopole postal. Elle a pour mission d’assurer le service public accessible à tous les citoyens tchadiens et membre des 192 pays membres de l’union postales universelle.

La Stpe a été confrontée à une lourde concurrence ces dernières années, celle qui l’a par ailleurs dans une paralysie. C’est dans cette optique le ministère en charge de cette institution a jugé judicieux de réhabiliter cette société avec des services très innovants et adapté aux nouvelles technologies et aux exigences de la clientèle. Cette relance permettra à celle-ci d’assurer son autonomisation.