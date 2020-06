Vidéo. Doff, le “fou” qui fait de l’art avec du recyclé

VIDEO – Apollinaire Guidimbaye, alias Doff “fou” en wolof est un artiste plasticien. Il recycle des objets usés pour leur faire raconter des histoires. Doff n’a pas suivi des grandes études et pourtant…

Apollinaire Guidimbaye ou Doff est un jeune artiste plasticien self-made-man. Il n’a pas été dans une école d’art pour apprendre. Il a tout appris avec son entourage. Issue d’une famille d’artiste, Apollinaire a pris le gout de dessin et de couleur dès son bas âge, à 7 ans. A ses dizaine d’années, Doff a commencé à tordre les files de fer. Sa spécialité est le recyclage des objets usés. Un métier qu’il le fait avec tant d’amour et de précaution. « Sur mes tableaux, j’exprime ce qui est au fond de moi et je traite aussi des sujets qui me tiennent à cœur ».

Artiste voyageur, Doff a commencé exposer à l’internationale à l’âge de 20 ans. Et depuis lors, ses motivations deviennent multiple.

A un certain temps, Doff a arrêté de travailler volontairement. Pourquoi ? D’après lui, pour mieux se concentrer et sortir une empreinte particulière. « Je voulais que mes dessins deviennent mon autographe. Lorsqu’une personne voit mes dessins, qu’il arrive à connaître que ces sont mes œuvres », confie t-il. A travers ses œuvres, Doff a su vendre son pays positivement à l’internationale. Et c’est avec ce talent qu’il gagne encore sa vie.

Apollinaire n’a pas suivi des grandes études. Il a malheureusement séché l’école en classe de 3ème. Mais ceci ne l’empêche pas de se défendre. Il se trouve qu’il est un jeune talentueux et qui se cultive de temps en temps pour ses œuvres. « Ce que je fais nécessite beaucoup de recherche et de connaissance sur les histoires ».