VIDEO. Ce que pensent les Tchadiens de la distribution du remède malgache

VOXPOP – Le Tchad a reçu le 1 200 doses de Covid-Organics, le 9 mai dernier. Un don fait par Madagascar pour la lutte contre le coronavirus. La répartition de ce remède fait polémique. Voici ce que les Tchadiens disent.

L’Etat tchadien a réceptionné 1 200 doses de Covid-Organics reparties en 600 traitements curatifs et 600 autres préventifs. La délégation tchadienne a récupéré le don malgache depuis le samedi 09 mai 2020. Sur les réseaux sociaux, les internautes se questionnent sur le processus de partage du remède. « On voit des bouteilles vides circuler sur la toile mais nous ne savons pas par comment ils ont procédé au partage » se demande Jean-Paul, jeune rencontré à Moursal. Comme lui, nombreux sont ces Tchadiens qui s’interrogent sur la partition du Covid-Organics.

Assis sur une chaise avec un journal en main, un homme, la quarantaine, quant à lui semble être sûr et objectif. Lui demandant son opinion sur la gestion et le partage du Covid-Organics, il estime que le citoyen lambda n’a pas à espérer sur ce produit. « D’abord, nous sommes nombreux et avec ces 600 traitements, qui va penser à nous. Ils se partagent juste entre eux. Et le pire, même certains malades n’auront pas » dit-il.

