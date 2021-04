Urgent : trois morts dans un accident à la sortie Nord de N’Djaména

Un accident de route vient de se produire devant le poste de contrôle forestier du quartier Lamadj, à la sortie Nord de la ville. Le véhicule de marque Toyota Corolla en provenance de Dandi, ayant à son bord trois passagers et le chauffeur est entré en collision avec un gros porteur. tous les passagers ont trouvé la mort, et le chauffeur grièvement blessé. Selon une source familiale, le chauffeur est transporté à l’hôpital, et il est dans un état comateux.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram