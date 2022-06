Urgent : l’UST suspend sa grève

L’Union de syndicats du Tchad (UST) vient de suspendre son mouvement de grève jusqu’à la fin de l’appel annoncé par le collectif des avocats des leaders de Wakit Tamma, après le verdict du lundi 6 juin les condamnant à un an de prison avec sursis, 50.000 FCFA d’amende chacun et 10 millions de dommages et intérêts à payer solidairement à l’Etat tchadien. Une décision prise à l’issue d’une assemblée générale tenue par les travailleurs ce 7 juin à la bourse du travail. Cette grève a été lancée le 25 mai pour exiger la libération des six organisateurs de la marche antifrançaise, du 14 mai 2022, arrêtés dans la foulée de cette marche