Union africaine de judo: l’équipe de campagne d’Abakar Djarma Aumi désapprouve l’idée de création d’une commission électorale

L’idée de la création de la commission électorale émise par le comité directeur de l’Union africaine de judo (UAJ) ne fait pas l’unanimité. A travers un point de presse fait ce 31 mars, l’équipe de campagne du candidat du Tchad à la présidence de l’UAJ Abakar Djarma Aumi désapprouve cette initiative.



Tout est parti de la communication faite par le comité directeur de l’Union africaine de judo en charge du congrès électif prévu pour le 18 mai 2021 au Maroc. Dans sa communication, le comité directeur a exprimé son intention de mettre sur pied une commission électorale. Ce qui n’est pas du goût de l’équipe de campagne du candidat du Tchad à la présidence de l’UAJ, Abakar Djarma Aumi.

Selon l’équipe de campagne d’Abakar Djarma Aumi qui s’est réunie le 27 mars pour discuter de ce sujet, cette intention du comité directeur est en contradiction avec les textes de l’UAJ. “Les articles 8.10 et 8.15 définissent particulièrement les droits de vote. Les Statuts de l’UAJ en vigueur ne prévoient pas des conditions pour le rejet des candidatures, et ne prévoient non plus la supervision de processus électoral“, a déclaré Yamita Hassan, le coordonnateur du comité technique de la campagne du candidat Abakar Djarma Aumi. Conclusion, l’équipe d’Abakar Djarma Aumi estime que le comité directeur outrepasse ses compétences. “Le Comité directeur agit au-delà de ses pouvoirs, en violation totale et en contradiction des textes qu’il est censé respecter et en assurer l’application”, a déclaré Yamita Hassan.



Toujours d’après l’équipe de campagne d’Abakar Djarma, la création d’une commission électorale implique nécessairement un amendement des statuts. “En outre, le Comité Directeur a aussi démontré à l’article 11.13 du projet des statuts soumis pour amendement du 18 mai 2021, qu’il reconnait de ce fait, que la mise en place de la commission électorale est un amendement des statuts“. Selon les membres de l’équipe de campagne du candidat tchadien, si cette décision est autorisée, elle entraînera de futures violations de la constitution, créant ainsi un précédent dangereux pour le judo en Afrique.



L’équipe d’Abakar Djarma demande ainsi que cette décision soit interrompue. “Les membres s’engagent à se faire entendre concernant cette question et, si jamais nos préoccupations étaient ignorées, et si le besoin se présentait, la question serait évoquée auprès des autorités sportives compétentes notamment la Fédération Internationale de Judo, le Comité International Olympique et le Tribunal Arbitral du Sport”, préviennent-ils.