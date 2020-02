Unifac : les Sao dames jouent leur dernière carte

FOOTBALL – L’équipe nationale de football féminin participe au tournoi de l’Unifac. En trois sorties, les Sao dames ont concédé deux matchs nul et une défaite. Leur dernier match est pour ce mercredi.

Les dames Sao ont frôlé la finale de l’Unifac. Si l’équipe nationale football féminine avait battu les Léopards, elle allait multiplier sa chance de jouer la finale contre le pays hôte, la Guinée-Equatoriale. Malheureusement, les joueuses tchadiennes se sont inclinées devant la République démocratique du Congo (4-2). Cette défaite disqualifie le Tchad de la finale malgré qu’il lui reste un match contre la Guinée, ce 26 février.

Au total, les Sao dames ont enregistré pour l’instant une défaite et deux matchs nuls. À la première apparition du Tchad, les Sao dames ont fait un match nul contre la République centrafricaine (0-0), le 18 février. Ensuite concédé un second match nul (2-2) face au Gabon à la deuxième journée, le 22 février. Et c’est à la troisième qu’elles ont connu une défaite face à la RDC.

Les joueuses tchadiennes tenteront de gagner leur première victoire en compétition internationale. L’équipe nationale féminine est à sa deuxième aventure continentale et sous régional. La première était en 2019 aux éliminatoires de la Coupe du monde ou les Sao dames ont défié les Fennecs d’Algérie. (2-0) et (1-1) à N’Djamena.