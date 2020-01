Une entreprise tchadienne désignée pour représenter l’Afrique à un forum à Djeddah

ECONOMIE – Début février 2020 s’ouvre à Djeddah en Arabie Saoudite le forum sur le commerce international. L’entreprise tchadienne Tandamaaye a reçu l’agrément de représenter l’Afrique.

Tandamaaye est une structure a but d’améliorer le mode de vie des populations d’Afrique et de l’Orient. Elle ouvre à cet effet ses portes aux investisseurs dans les domaines de l’industrie, l’élevage, le TIC, l’environnement, l’infrastructure, etc. Et sous les auspices de son Altesse royale, le Général de Division NAYEF bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud, Tandamaaye vient de bénéficier du titre de représentant des entreprises de toute l’Afrique pour la participation au Forum qui sera organisé en coopération avec la Chambre de Djeddah en Arabie Saoudite par AAIF2020.

Cet événement qui va se dérouler du 3 au 5 février 2020 a pour but de fournir une plateforme géante à travers un commerce international africain, des expositions pour présenter les opportunités d’investissement dans le secteur industriel. Les secteurs de l’investissement et du commerce intracommunautaire, également, à la lumière des évolutions et changements successifs des intérêts politiques et économiques entre les pays aux niveaux régional et international.

A noter que L’État de Russie sera l’invité d’honneur du forum représenté par un grand pavillon à l’exposition, qui regroupera alors les plus grandes institutions financières et industries de la Fédération de Russie, pour mener à bien d’immenses projets en Afrique et les investissements Arabo-africains.