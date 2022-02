Un projet prévoit former et accompagner 50 jeunes à l’entrepreneuriat

Le cabinet de conseils CEFOREP et ses partenaires ont lancé ce 4 février, le « projet entrepreneuriat des jeunes (PFE) ». Pendant une année, 50 jeunes vont être formés et accompagnés dans plusieurs modules.

Le « projet entrepreneuriat des jeunes (PFE) » a pour objectif global de contribuer à améliorer l’auto-emploi de 50 jeunes volontaires de N’Djamena.

Dans un premier temps, ils vont être formés dans les modules tels que la culture entrepreneuriale ; la rédaction d’un plan d’affaires ; la technique de recherche et mobilisation de fonds ; la stratégie et marketing des entreprises ; la veille commerciale des entreprises. Ensuite, ils seront accompagnés dans l’élaboration d’un plan d’affaires et la recherche de financement ; et éventuellement, dans la mise en place de leurs entreprises.

Ce projet est lancé à la suite d’un constat. « Au Tchad, l’emploi constitue une composante majeure de la demande sociale, selon le Plan national de développement (PND) 2017-2021. Chaque année, de nombreux jeunes en âge de travailler arrivent sur le marché de l’emploi. D’après les enquêtes effectuées dans le cadre du projet améliorer les politiques d’emploi des jeunes : cas du Tchad, le taux de chômage a cru de 3,14% en 2010 à 26, 4 en 2017 soit une augmentation annuelle de 3,32% », déplore le chef dudit projet, Allatelsem Nicodème.

Cependant, poursuit-il, l’adéquation de cette forte main d’œuvre avec les offres d’emploi reste un problème. « Il est nécessaire d’envisager des actions de grandes envergures pour remédier à la question de chômage des jeunes », propose-t-il.

Pour Allatelsem Nicodème, l’auto-emploi est une solution qui reste non-connue par une partie de la population. « Rêvons grand mais commençons petit », conseille le directeur général du Centre d’études, de formation et de réalisation des projets et programmes (CEFOREP), Okalah Hervé.