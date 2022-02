Un jeune mortellement poignardé près d’un bar à N’Djaména

Un jeune d’une vingtaine d’années a été mortellement poignardé ce matin, près du bar « Tour de contrôle », au quartier Habena, dans le 7e arrondissement de N’Djaména.

Selon des témoins oculaires, il a reçu au moins trois coups de poignard à la hanche et au ventre. “C’est un jeune. Il aurait entre 21 et 23 ans. Quand on était venu, ses agresseurs n’étaient plus là. Il était en train d’agoniser. On n’a pas pu le sauver et il a rendu l’âme. Les policiers ont retiré sa dépouille”, confie l’un d’eux.

Les environs du bar “Tour de contrôle” sont, d’après nos interlocuteurs, des endroits où rôdent des délinquants. Ils appellent les autorités en charge de la sécurité d’y accorder une attention particulière.