un incendie provoque de dégâts lourds dans le Lac Tchad

SOCIETE: Un incendie a ravagé le site des déplacés du village N’gorerom, dans la province du Lac-Tchad, dans la nuit du 23 novembre. Il a fait plusieurs dégâts matériels. L’incendie serait d’origine criminelle, apprend Tchadinfos.

« Dans la nuit du 23 novembre, nous avons été alerté par les bruits de la population. Arrivé sur le lieu, nous avons constaté un incendié sur le site des déplacés de la province de N’gorerom », confie une source de la localité.

L’on enregistre pour le moment plusieurs dégâts. Plus de 500 habitations, 10 moulins et 12 boutiques sont partis en fumée. Des sacs de maïs, mil, sorgho ont été également calcinés, et des bétails sont emportés par les flammes.