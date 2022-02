Un homme meurt près de la digue de Walia barrière

La cause de son décès n’est pas encore connue.

Selon des témoins, le monsieur semblait, hier, en mi-journée, en bon état de santé. Il avait même raccompagné son ami qui était de passage dans leur parage.

Vers 16 heures, il était aperçu couché près de la digue située à l‘aile gauche de la chaussée menant au petit pont. Une passante l’a reconnu et a aussitôt alerté ses proches. A leur arrivée, il était déjà mort. Du sang coagulé était visible au sol.

Le corps a été retiré et déposé à la morgue. De l’avis de certains proches et connaissances du défunt, ce serait son « addiction » à l’alcool qui aurait précipité sa mort. D’autres, plus mesurés, attendent pour éventuellement y voir clair.