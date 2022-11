Un Français employé d’African Park et son chauffeur échappent à un enlèvement dans le Guéra

D’après nos confrères du Journal Le Progrès, deux agents d’African Park, un Français et son chauffeur de nationalité tchadienne, ont été braqués et enlevés par des inconnus, le 13 novembre 2022, aux environs de Kataog, une localité située à une soixantaine de kilomètres de Mongo, dans la province du Guéra.

Les deux employés d’African Park, selon la même source, qui travaillent dans la zone de la province du Salamat, ont été victimes d’un acte de banditisme mené par deux hommes armés alors qu’ils se rendaient à Am-Timan, pour une formation. “Les deux individus ont pris le Français et son chauffeur en otage, puis les ont abandonnés en chemin, en pleine brousse, avant de disparaitre dans la nature. Informées deux heures plus tard, les autorités de la province du Guéra ont saisi les gouverneurs des provinces voisines, le Salamat et du Batha“, peut-on lire.

Les fouilles et autres opérations pour mettre la main sur les présumés braqueurs n’ont rien donné. Ces derniers sont restés introuvables jusqu’hier, mardi 15 novembre 2022. Le gouverneur de la province du Guéra, Adoum Fortey Amadou, accompagné d’une forte délégation, dont des éléments des forces de l’ordre, est descendu sur le terrain pour s’enquérir des faits. Il s’est entretenu avec les victimes, qui ont ensuite, été escortées jusqu’à leur destination à Am-Timan.

Pour mémoire, le 28 octobre dernier, un Franco-australien a été lui aussi enlevé avant d’être libéré à la frontalière avec le Soudan, le 30 octobre par les forces de défense et de sécurité du Tchad.