Un Économat des armées voit le jour

Promulgation par le président de transition de la loi n°8 portant création d’un Économat des armées (Eda).

L’Économat a pour missions l’approvisionnement en denrées et en marchandises diverses aux formations militaires au Tchad et à l’étranger ; la fourniture et la maintenance des matériels de restauration collective des restaurants militaires ; la construction des entrepôts et des magasins de vente dans les zones et garnisons militaires, etc.

L’Eda est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Défense.