UBA consacre une semaine pour célébrer sa clientèle

L’United Bank for Africa, comme à l’accoutumée, a consacré une semaine pour célébrer sa clientèle. Pour l’année 2020, c’est la semaine du 05 – 09 octobre qui a été choisie. À cet effet, Noubasra Natolban, le Directeur général de l’institution bancaire, a tenu à remercier tous ses clients. C’est aussi l’occasion pour lui de revenir sur les valeurs de base de la banque.

Le client est roi. Ou devions-nous dire que le client est une « priorité pour l’United Bank for Africa ». En tout, rien ne peut dire le contraire. UBA est une référence en Afrique et surtout, avec des initiatives, des actions et des services inédits. La semaine du client en est une parfaite illustration. En effet, la banque panafricaine a, une fois de plus, honoré ses clients en les consacrant une semaine. Pour l’édition 2020, c’est la deuxième semaine du mois d’octobre qui est retenue.

Une occasion pour le Directeur de la banque, Noubasra Natolban, de revenir sur les valeurs de base de la banque. Lesquelles sont résumées en « 3E ».

Les 3E incarnent le respect qu’à UBA pour ses clients

Elles sont entre autres l’esprit d’entreprise, l’excellence et l’exécution. L’esprit d’entreprise consiste à s’approprier la tâche, se surpasser, ressourdre les problèmes des clients, faire preuve d’initiative pour le bonheur de la clientèle, briser les barrières entres la banque et ses clients afin d’entretenir une relation sans filtre, faire preuve d’innovation. Et tous ceux-ci s’observent dans les réalisations intarissables de la Banque panafricaine.

L’excellence chez UBA se matérialise par la promptitude et la passion, la réponse aux attentes des clients, la promotion de la simplicité, le professionnalisme, la courtoisie et la sincérité. Et enfin, l’exécution, qui s’articule autour de quelques phrases : « faites-le… faites-le tout de suite… faites-le très bien… Ayez toujours à l’esprit le résultat ».

« Ces valeurs incarnent le respect que la banque accorde à ses clients », a précisé Noubasra Natolban. Avant de dire combien les clients sont « une richesse, un potentiel et un valeur » pour la banque.

Chez UBA, client veut dire « client avant tout »

Plus loin, le Directeur d’UBA Chad a tenu remerciés tous les clients de son institution. « Je remercie tous nos clients qui, en temps de covid-19, nous ont accordé leurs confiances et leurs temps. Sans vous, nous n’avons pas raison d’être. »

Ensuite, il a tenu à mettre au gout du jour la politique de sa banque. « Chez UBA, le client est une priorité. Nous servons le client avant toute chose ». Une politique qui réussit la banque, au vu de ses réalisations et de son positionnement dans le monde.

Notons que lors de cette semaine du client, plusieurs activités sont organisées avec, à la clé des innombrables lots à gagner. Les clients peuvent passer aisément dans toutes les agences de banque pour en profiter. À UBA, c’est le client qui décide. Une semaine pour le client, avec le client !