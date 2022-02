Tuerie de Sandana : 4 ministres à Sarh

Une délégation gouvernementale composée des ministres de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam; de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Chérif Daoussa ; de la Justice, Garde des sceaux, Chargé des droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo et celui de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, est arrivée ce vendredi 11 février à Sarh, province du Moyen Chari, en vue d’examiner la situation qui prévaut à Sandana, écrit le ministère de la Communication sur sa page Facebook.

“Séance tenante, une réunion a eu lieu au Gouvernorat de la province. Plusieurs rencontres sont inscrites dans l’agenda des membres du gouvernement”, indique la même source.

