Transport interurbain : le gouvernement lève la mesure interdisant la circulation entre 21 heures et 4 heures

Suite à un horrible faisant des dizaines de morts en février dernier vers Oum-Hadjer, le gouvernement a pris des mesures dont l’interdiction de la circulation des véhicules de transport interurbain entre 21 heures et 4 heures du matin.

Par un communiqué du 5 juillet, les ministères en charge des Transports et de la Sécurité publique lèvent cette mesure. Toutefois, ils interpellent les conducteurs et les entreprises de transport au respect “strict” de réglementation en vigueur pour “assurer la sécurité des personnes et des biens”.