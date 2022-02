Transition : une ONG dit “stop à la manipulation” de la jeunesse tchadienne

A travers une conférence de presse animée le 08 février 2022 au musée national, l’ONG Action africaine pour le développement humanitaire (ADEHUS) appelle la jeunesse tchadienne à ne pas se faire manipuler par les politiques en cette période de transition.

Cette conférence est animée par le président fondateur de l’ADEHUS, Brahim Tidjani Djimet, et est placée sous le thème « rôle de la jeunesse dans la vie politique pendant les trois dernières décennies et leurs actuelles contributions pour une transition apaisée ».

Devant les journalistes, les membres de l’ADEHUS et quelques autres associations sœurs, le président est revenu sur les maux qui ont empêché la jeunesse de s’épanouir et de jouer sa partition dans le jeu politique du pays. Pour lui, frappée de chômage et de pauvreté, la jeunesse a été toujours manipulée et est une proie facile des chefs de partis politiques qui les mettent en avant dans les manifestations pour une volonté cachée qui est celle de satisfaire leurs propres intérêts et non défendre l’intérêt général. Selon lui, la jeunesse doit sortir de ce jeu entre les hommes politiques et participer activement au dialogue national inclusif en vue afin de faire valoir ses idées et propositions novatrices afin de changer sa situation sociale marquée de tous les maux. La jeunesse doit profiter de la présence du jeune président du conseil militaire de transition pour se faire entendre, a-t-il martelé.

L’ONG ADEHUS est une organisation à but non lucratif et apolitique. Elle vise à contribuer à la consolidation de la paix, au développement socio-économique et aussi de mettre des nouvelles méthodes de recherches basées sur la lutte contre la pauvreté; promouvoir le leadership et l’autonomisation économique et sociale de la jeunesse en général et la femme en particulier; protéger l’environnement dans l’ensemble des actions des communautés humaines et des écosystèmes naturels terrestres et adéquates et promouvoir le bilinguisme au Tchad