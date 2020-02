Toumai Hanana Technologies conglomérat et Nomad Education renforcent leur partenariat

Nomad Education, qui a déjà fourni du contenu éducatif à 200 000 jeunes écoliers dans 7 pays d’Afrique grâce à la Fondation Orange, va plus loin en renforçant son partenariat local au Tchad. Afin de promouvoir l’éducation au Tchad via le partenariat initié il y a un an, Toumai Hanana Technologies Conglomérat (THTC) et Nomad Education s’engagent à fournir gratuitement 1 000 tablettes aux collégiens tchadiens.

C’est pour la première fois qu’un projet alliant le numérique à l’éducation est sur le point de se réaliser pour le bénéfice des élèves tchadiens. La concrétisation de cette initiative permettra de rehausser le niveau du système éducatif tchadien à l’ère des Technologies de l’information et de la communication. Une rencontre a eu lieu le 10 février 2020 dans les locaux de Nomad Education situé dans le 8ème arrondissement de Paris entre M. SIGUI POUIDANKREO, Administrateur et PDG de THTC SA, M. François FIRMIN CEO, Co-fondateur de Nomad Éducation et Mme CLÉMENCE IILIEN, Directrice commerciale et marketing. L’objectif était de sceller l’accord entre les deux structure afin de promouvoir l’éducation au Tchad.

Les tablettes Toumaï contiendront des données éducatives déployées par Nomad Education et adaptées au contexte local tchadien. Des instructions ont été déjà données par le Ministre de l’Education Nationale au Centre National des Curricula en date du 28 janvier 2020 pour la mise à disposition des contenus à Toumaï Hanana Technologies Conglomérat. Elles accompagneront les collégiens dans leur révision des matières scientifiques de plus en plus désertées par les apprenants, et rehausseront ainsi le niveau des collégiens et lycéens au Tchad et ce, conformément à la vision des autorités tchadiennes en charge de l’éducation en général et particulièrement le Chef de l’Etat, Son excellence Idriss Déby Itno, parrain du projet Toumaï pour l’éducation et qui s’y est personnellement impliqué.

Ce projet qui servira de pilote fera l’objet d’un suivi-évaluation par l’ensemble des partenaires impliqués. Il est à signaler également d’autres initiatives à très court terme pour étendre le projet aux étudiants et enseignants pour la mise à leur disposition d’équipements informatiques et des terminaux mobiles de dernière génération à des conditions d’accessibilité adaptée incluant une formation gratuite.