TotalEnergies Tchad vole au secours de son personnel et des sinistrés riverains de ses stations

Suite à la montée des eaux ayant fait des sinistrés dans les quartiers de NDjamena, TotalEnergies Tchad a remis ce 18 novembre, des dons à son personnel et aux sinistrés riverains des stations Total de Toukra et Walia.

Selon Anne Dooh-Priso, Directrice Générale de TotalEnergies au Tchad, en cette période difficile d’inondation, TotalEnergies compatit avec son personnel et les riverains de ses stations avec les kits de couchage.

” La plupart du personnel de Total Walia et Toukra sont des sinistrés et même les riverains. Nous ne pouvons pas rester indifférents de la situation que traverse notre personnel et les personnes vivant aux alentours de la station TotalEnergies Tchad. Nous sommes de cœur avec vous pendant cette période difficile“, compatit Anne Dooh -priso.

Les dons remis sont constitués de nattes, couvertures, lampadaires et insecticides.