Téléphonie : Airtel Tchad, 1er opérateur à baisser le tarif de ses forfaits Internet

La société de téléphonie mobile Airtel Tchad a annoncé ce mercredi 8 janvier 2020, une nouvelle tarification de ses tarifs internet. Une semaine après les recommandation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 31 décembre 2019 qui invite les opérateurs de téléphonie à appliquer la nouvelle loi de finance.

Bonne nouvelle pour les internautes tchadiens.

Suite à la suppression du droit d'accise sur le tarif internet, les prix des offres internet vont baisser de minimum 18%.



Espérons la mise en place de programmes d'éducation au numerique, car c'est aussi très important.#Tchad #Adjib pic.twitter.com/6hREPha55w — Annadjib Ramadane (@annadjib) January 2, 2020

A partir de ce mercredi 8 janvier 2020, tous les clients de l’opérateur téléphonique Airtel Tchad profiteront des volumes de MBs à prix réduit à la souscription aux forfaits internet. C’est conformément aux dispositions de la Loi des Finances 2020 qui prévoit la suppression du droit d’accise de 18%. Et bien que les prix des forfaits Internet ont baissé mais ils conservent le même volume des MBs.

Cette suppression du droit d’accise intervient seulement une semaine après la recommandation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). Celle-ci avait demandé à l’opérateur téléphonique de « prendre urgemment les dispositions qui s’imposent pour l’application du nouveau tarif internet dès la promulgation de la Loi des Finances ». Soucieuse de faciliter la vie à ses abonnés, Airtel Tchad a donc promptement agi. La nouvelle avait réjoui plus d’un internaute et on sentait l’impatience de voir tomber rapidement les prix.

Désormais, les abonnés d’Airtel peuvent souscrire à leurs forfaits Internet préférés via “*342*4# encore moins cher mais avec le même volume de MB. Par exemple : Tapez *342*4*2# pour 200MB à 400F au lieu de 500F ou *342*4*4# pour 1GB à 1 200F au lieu de 1 500F, valables 1 jour”. C’est donc l’occasion pour les clients de se connecter au haut débit moins cher et d’expérimenter la “vraie 4G”. On relèvera par ailleurs que cette baisse dépasse légèrement les 18% des droits d’accise.

Pour rappel, Airtel Tchad était aussi le premier opérateur téléphonique à réduire considérablement ses tarifs d’internet en divisant par 10 le prix d’antan. C’était lors du lancement de la 4G en octobre 2018. Aujourd’hui, Airtel Tchad possède le meilleur réseau 4G, le plus vaste et étendu au Tchad. Et avec cette réduction du prix de l’Internet, « Le réseau des Smartphones » est « Internetement meilleur ».

