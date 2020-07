Technologies : “l’ultime but est de bâtir une économie forte et résiliente”, Idriss Saleh Bachar

TECHNOLOGIES – Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Idriss Saleh Bachar, a affirmé, ce mardi, que projet de modernosation des infrastructures et des communications électroniques doit permettre de bâtir l’économie tchadienne,

Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, a lancé ce 07 juillet, la construction d’un Centre national des données et de stockages numériques. C’est suite aux faibles taux liés aux Tecnologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que des difficultés dans les échanges inter-villes par la population du Tchad.

L’initiative lancée ce jour pour l’interconnexion des provinces à l’intérieur du pays vise à moderniser les infrastructures et les communications électroniques. Elle doit permettre “les échange inter-villes pour booster le développement des activités économiques“, selon le ministre Idriss Saleh Bachar.

Pour le ministre en charge des TIC, le projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques, s’inscrit dans la logique de la diversification des leviers de croissance dont “l’ultime but est de bâtir une économie nationale forte et résiliente“.

Il faut noter que la pandémie du nouveau coronavirus a impacté l’économie tchadienne. A travers les échanges interurbains, ” le pays tout entier fonde d’immenses espoirs sur les différentes retombées “, indique le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.