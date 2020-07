Technologies : ce qu’il faut savoir du profil numérique du Tchad

Sur internet, chaque individu ou organisation connectée dispose d’ùn profil lié à son identité qui est unique. Si pour les individus et les organisations, la possession de ce profil numérique est un choix, la situation pour les pays est différente. Le profil numérique est une obligation définie par les instances internationales. Ainsi, quel est le profil du Tchad ?

Sur internet et en matière de télécommunication, le Tchad est identifié par son code téléphonique, le fameux +235 et son nom de domaine de pays, le « .td » sur internet.

Selon les chiffres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP 2018), le profil numérique du Tchad affiche sept millions d’abonnés à la téléphonie mobile. Ces abonnés sont repartis entre trois opérateurs de téléphonie. Le tout que le Tchad possède d’ailleurs. Il faut souligner cependant qu’en comparant les données 2015 et 2018 de l’ARCEP, le phénomène multisim demeure stagnant à 37,5% d’abonnés.

Quant à l’internet, 2,3 millions de personnes se connectent à partir du Tchad.

L’ensemble de ces trafics génèrent une économie numérique estimée à 135 miiliards de francs CFA en 2018. Ces chiffres d’affaires ont considérablement baissé par rapport à l’année 2015 où ils étaient évalués à 170 milliards de francs CFA. Une baisse que les spécialistes imputent à la récente crise économique qui a frappé tous les pays africains et dont les séquelles se font encore sentir.

L’essentiel de l’économie numérique du Tchad émane de trois opérateurs de téléphonie, plus de dix-huit fournisseurs d’accès à internet et trois télévisions dont deux privées qui se partagent le marché. Il faut noter que les études n’ont pas pris en compte de nombreuses web TV et plus globalement les web médias en développement au Tchad. Une tendance qui changerait forcément la donne sur le marché numérique.

Pour écouler son trafic numérique à l’international, le Tchad est relié aux dorsales internationales à fibre optique par le Soudan, NDjamena-Adré (1.142 Km) et le Cameroun, NDjamena-Mbéré (870 Km).