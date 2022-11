Technologie : des enseignants-chercheurs de l’Université N’Djamena en formation sur l’analyse, la conception et la mise en ligne des cours

L’université de N’Djamena forme ses enseignants sur l’analyse, la conception et la mise en ligne des cours. Au total, 30 enseignants-chercheurs bénéficient de cette formation entamée ce lundi 14 novembre 2022.

L’Agence Universitaire de la Francophonie(AUF) Afrique centrale et Grands Lacs, à travers le Bureau national du Tchad, en collaboration avec l’Université de N’Djaména organise l’atelier de formation intitulé : Analyse, conception et mise en ligne des cours. Cette formation vise à former les enseignants-chercheurs à utiliser efficacement la plateforme mise à leur disposition par l’université pour le bénéfice des apprenants (étudiants).

Pour Marayi Choroma, responsable du Bureau national de l’AUF au Tchad, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont indispensables dans l’apprentissage.”La formation vise à mettre à la disposition des enseignants et étudiants des ressources nécessaires pour un bon apprentissage à travers les nouvelles technologies de l’information et de la communication” souligne-t-il. La formation durera cinq jours.