Technologie : Chad Innovation crée une école de codage pour les “meilleurs et les nuls” en informatique

En prélude au lancement officiel de son école de codage en informatique, l’incubateur Chad Innovation a organisé une conférence-débat, ce mardi, 16 novembre.



L’objectif de cette conférence-débat qui a lieu à l’hôtel Radisson Blu est d’expliquer largement au public le projet de création de l’école de codage en informatique qu’entend créer l’incubateur Chad Innovation avec ses partenaires.



Ce projet vise principalement à doter le Tchad des jeunes développeurs informatiques en nombre suffisant pour faire face à la demande qui devient de plus en plus nombreuse. Son originalité ? « On n’a pas besoin d’avoir un gros diplôme en informatique pour bénéficier des formations qui seront offertes », indique le staff de l’incubateur.



A court terme, Chad Innovation et ses partenaires voudraient former d’ici janvier 2022, dix développeurs qui seront systématiquement recruter dans des entreprises étrangères, notamment les entreprises européennes qui ont manifesté le besoin d’avoir des jeunes talents dans leurs équipes.



A long terme, « nous envisageons créer une plateforme de codage d’ici le dernier trimestre 2022 », affirme Nicolas Combat, consultant et partenaire de Chad Innovation dans la réalisation de ce projet.



Cette école de codage en informatique va présenter une fourchette de formation mais selon la demande des entreprises, car il ne s’agit pas d’une école professionnelle avec des programmes de formation préalablement élaborés. Aussi, le cycle des formations qui seront proposées pourrait varier en fonction des formations choisies tout en tenant compte du niveau des apprenants.



Pour bénéficier de l’une des formations de cette école, les intéressés ont juste le devoir de montrer leur niveau d’engagement ou de motivation. Les diplômes ne doivent pas être des barrières, n’importe qui peut s’inscrire. Mais, « un minimum de connaissances en informatique est un atout », fait savoir Hamid Khayar Oumar Defallah, le fondateur de Chad Innovation.



Le fondateur de Chad Innovation qui souhaite voir une diversité de jeunes profiter de ces formation en codage n’a pas manqué d’appeler les jeunes filles à saisir l’opportunité.