Technologie : « ce projet aura un impact positif sur la vie des Tchadiens», Li Jin Jin

TIC – Ce 7 juillet, lors de la pose de la première pierre de construction du Centre national des données, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin, s’est prononcé sur l’importance des TIC dans le développement.

Le domaine des technologies de l’information et de la communication tchadien amorce son développement sur tout le territoire. C’est à travers le lancement de la construction d’un Centre national des données et stockage pour relier les provinces du pays. Ainsi, 12 provinces de l’intérieur du Tchad bénéficieront d’une mise en place de la fibre optique. L’objectif est d’interconnecter les villes et permettre les échanges interurbains.

Un projet d’interconnexion dont la Chine est liée pour sa réalisation. Pour Li Jin Jin, ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, ce projet qui vise le développement des sciences et des technologies humaines se résument à l’énergie et à l’information. Selon lui, depuis le 21e siècle, les technologies de l’information et de la communication montrent leur importance et puissance pour les progrès humain, économique et pour la vie quotidienne.

Dans le but de faire bénéficier le peuple tchadien du fruit de la coopération Gagnant-Gagnant entre la Chine et le Tchad, “ce projet aura un impact positif sur la vie du peuple tchadien et donnera un nouvel élan a l’économie nationale Tchadienne“, a déclaré l’ambassadeur de la Chine.

Dans le projet, il est prévu également la réalisation du réseau à fibre optique long de 1200 Km sur les axes Doba, Koumra, Sarh, Kyabé, Am-timan, Abéché, Amzoer, Guereda et Iriba.