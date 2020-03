Tchad : VMTF annonce la 4e édition d’excellence en musique

MUSIQUE – Le directeur artistique de la plateforme VMTF, Héritier Evariste Ngaralbaye a annoncé au cours d’une conférence de presse tenue le samedi la 4e édition de la grande soirée de reconnaissance et d’excellence en musique.

Selon le directeur artistique Héritier Evariste Ngaralbaye, la 4e édition de la grande soirée de reconnaissance et d’excellence en musique se déroulera le 28 mars 2020 à N’Djamena, à l’hôtel Sherabel. Placée sous le thème : “Le numérique un atour pour la promotion de la musique”, la 4e édition de cette grande soirée sera l’occasion de primer 10 personnes parmi lesquelles des artistes, et des promoteurs culturels. “Les nominés sont déjà connus et les votes en ligne ont pris fin depuis janvier 2020“, informe le directeur artistique de VMTF.

Pour les notations, Héritier Evariste Ngaralbaye informe que le jury note sur 40, la plateforme Valorisons la musique tchadienne avec fierté (VMTF) sur 40 et les votes en ligne sur 20.

Sur le thème, Héritier Evariste Ngaralbaye explique que cela est motivé par le fait que beaucoup d’artistes locaux n’utilisent pas le numérique comme il se le doit. Il les appelle à s’approprier cet outil pour se faire de la visibilité.

VMTF est une plateforme culturelle qui est créée en 2013 dans le but de faire la promotion de la musique tchadienne. Elle a pour slogan “Si on ne valorise pas ce qui nous appartient, qui le fera pour nous?”.