Tchad : Vision Fm, la dernière-né des radios, est inaugurée

MEDIA – Après la période d’essai, la radio Vision Fm a été officiellement lancée ce mardi au siège de SOMEVI à N’Djamena.

Troisième radio commerciale émettant sur la fréquence 102.7 Mhz, Vision Fm a été inaugurée ce mardi 10 mars 2020. Selon le président-directeur général de la Société média vision (Somevi), Allahondoum Juda, la création de la radio Vision Fm est un élan entrepreneurial qui vise à lutter contre le chômage et à fournir des informations de qualité au public. Face aux défis de la désinformation et de l’amateurisme, Allahondoum Juda promet que son équipe fera le travail dans le respect des règles : « Nous voulons fonder une nouvelle génération de journalistes basée sur la vérité, la neutralité et l’objectivité qui agira dans le respect des lois et de la déontologie. »

Prenant la parole, le secrétaire général du patronat de la presse, Allafi Ngamgasou, a félicité le président-directeur général de Somevi pour création de ce deuxième organe de presse. « Tenir deux organes est une prouesse. Car, la rareté des publicités et des annonces ne contribuent pas à l’éclosion des organes de presse », a-t-il reconnu. Quant au rapport général de la Haute autorité des médias audiovisuels, Laoro Gondjé, la création de Vision Fm est intervenue dans un contexte électoral et de lutte contre l’extrémisme violent. A cet effet, le personnel de la jeune radio doit abattre un travail de qualité pour ne pas s’exposer à des sanctions, a-t-il conseillé.

Une vue de la technique de la radio Vision Fm

Le représentant du ministre de la Communication a, dans son mot de lancement, rappelé que la radio est une tribune d’expression libre et responsable. « On ne créé pas une radio pour régler des comptes ni pour faire de la politique par procuration moins encore pour ses propres intérêts », a-t-il martelé.

Il faut souligner que le lancement de la station de Vision Fm est couplé au 4e anniversaire du journal Le Visionnaire, toujours propriété de Somevi.