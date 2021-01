Eau potable : vers un soulagement de la population d’Abéché

SOCIETE- Les travaux pour la construction de deux châteaux d’eau à Abéché dans la partie Est du pays viennent de démarrer. C’est dans le cadre du projet dénommé Bithéa 2 lancé en juin 2019 par le Maréchal Idriss Deby Itno afin d’offrir de l’eau potable à la population.

Estimée à plus de 150.000 habitants, la population d’Abéché est confrontée à de récurrents problèmes d’eau potable. Une situation qui ne cesse de créer des mécontentements au sein de la population. Pour résoudre le problème d’eau, les travaux de construction de deux châteaux ont commencé courant janvier 2021.



Ces châteaux d’un volume de 2000m3 chacun, seront construits respectivement au quartier Résidentiel et au quartier Ourada et ont un coût estimé à plus de 2 milliards de franc CFA.

Les maquettes des châteaux d’eau à construire

Tahani Mahamat Hassane, la ministre en charge de l’Hydraulique a effectué le déplacement pour se rendre à l’évidence de l’effectivité du démarrage des travaux. Elle estime que ces réalisations constitueront un ouf de soulagement pour les habitants d’Abéché.

« 06 nouveaux forages de 75 m3/h, une seconde station de pompage d’un volume de 600m3 ; à l’intérieur de la ville d’Abéché, il y aura un réseau de distribution de 56km et la réhabilitation des anciens ouvrages », ont fait savoir, le coordonnateur du Projet Bithéa 2, Bakhit Diki Bakay et le représentant des entreprises Geyser et Abou Simbil en charge des travaux, Adoudou Artine.