Tchad: Unicef informe les filles sur l’hygiène menstruelle à travers un “live chat”

Ce vendredi, 11 décembre, l’UNICEF-Tchad a organisé dans ses locaux, un “live chat”, accès sur la gestion de l’hygiène menstruelle.

Le ” live chat” qui s’est déroulé, ce 11 décembre au bureau de l’Unicef de N’Djména, a traité exclusivement de la gestion de l’hygiène menstruelle chez les jeunes filles. Le principe était simple, pour participer à ce “live chat”, il suffisait d’envoyer par sms le mot REGLES, au 1301 ou par Messenger de Facebook.

Étaient présents au bureau de l’Unicef pour répondre aux questions des participantes, De Daraiya Idriss, cheffe du service de gynécologie-Obstétrique de l’hôpital Tchad-Chine de N’Djaména; Ronel-lembaye Édith, membre des super Banats et quelques personnes de l’Unicef.

Plus de 1300 personnes ont saisi l’occasion pour poser diverses questions et ont eu des réponses sur les menstruations. A savoir, ce” live chat” est organisé dans le cadre de la campagne régionale sur l’hygiène menstruelle et est soutenu par le Fonds français Muskoka. Il s’inscrit aussi dans le cadre des Objectifs de développement durable, notamment le point 6.2 qui rappelle à l’accès universel de l’assainissement.