Tchad : une trentaine de jeunes formés en géomatique

FORMATION – L’incubateur WenakLabs a abrité du 17 au 22 février 2020 la première édition du programme N’Djamena Géomatique. Cette formation en traitement de données cartographique a été co-organisée par Carto Tchad et la plateforme camerounaise Smeg consulting

Ils sont au total 30 jeunes composés en majorité des étudiants et techniciens à suivre pendant une semaine la formation en géomatique et système d’information géographique à travers le programme N’Djamena Geomatique. Cette formation est placée sous le thème : « la géomatique au service du développement durable ». Elle est initiée par le Carto Tchad, Geoma Service Technology et la plateforme camerounaise Smeg Consulting. Selon les organisateurs, le programme vise à vulgariser le système géographique et cartographique, en vue renforcer les capacités des jeunes.

Le fondateur de CartoTchad, Mahamat Adam Mbodou n’a pas manqué de remercier ses partenaires pour la réussite de ce projet et espère élargir le programme dans d’autres villes du Tchad. « Pourquoi ne pas organiser la géomatique 2021 à Moundou et pourquoi pas inviter six pays de l’Afrique à venir prendre part. Rien n’est impossible s’il y a la détermination ».

Il faut noter que cette formation est organisée chaque année dans les villes camerounaises par la plateforme Smeg consulting pour renforcer la capacité des techniciens et géographie. Des jeunes tchadiens effectuaient le déplacement pour se former là-bas. C’est dans cette optique Carto-Tchad a jugé utile demander à ces experts de venir à N’Djamena pour permettre aux autres de bénéficier de cette formation. Les participants à cette première édition ont acquis des compétences dans le domaine du traitement des données cartographiques, la télédétection, des techniques de récoltes d’information géographique et quelques logiciels du domaine.