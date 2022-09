Tchad : une table ronde organisée sur la prévention de la violence en milieu scolaire

Le centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) a organisé une table ronde sur la prévention de la violence en milieu scolaire, ce mardi 13 septembre à N’Djamena.

Pour Dr Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, des problèmes à commencer par la violence, minent le milieu éducatif. Cette violence se manifeste par des bagarres dans les établissements scolaires, entre élèves-élèves et enseignants et parfois, se prolongeant “hélas jusqu’à l’implication des communautés, avec des conséquences multiples : la haine et le rejet, les blessures physiques et parfois des cas de mort”.

Il relève que cette table ronde fait partie des activités régulières du CEDPE, évoluant autour de conférences-débats, recherches et enquêtes, formations et publications. Offrir aux élèves un climat d’étude paisible et adéquat, aux corps enseignants la sécurité nécessaire et aux différentes communautés tchadiennes la conviction d’appartenir à un seul pays à travers la sensibilisation, tel est le but ultime de notre rencontre a-t-il défendu.

« Je vous rappelle que cette table ronde accouchera des recommandations, la formation d’une commission de dix personnes qui poursuivra les études et la recherche afin de produire un document qui sera mis à la disposition des acteurs en rapport avec l’éducation, puis dans trois mois, nous allons organiser une autre table ronde pour évaluer le progrès entamé par les autorités compétentes dans ce domaine », situe-t-il.

Dr Ahmat Yacoub Dabio d’ajouter qu’une formation de 40 jeunes sur la prévention des conflits débutera d’ici ce 15 septembre au CEDPE. “Cela veut dire qu’aujourd’hui, on suit de près l’évolution de la situation en ce qui a trait à la prévention de la violence”, conclut-il.

Le CEDPE, à titre de rappel, est une structure indépendante, apolitique, œuvrant depuis bientôt cinq ans dans la prévention et la gestion des conflits, avec pour seul objectif de promouvoir la culture de la paix non seulement au Tchad, mais aussi dans la sous-région ainsi que dans le monde.