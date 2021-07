Tchad : une semaine sans électricité au quartier Gassi, les habitants sont désemparés

Depuis la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet, la grande partie du quartier Gassi dans le 7e arrondissement de N’Djamena est sans électricité. Cette situation perdure. Les habitants s’en plaignent.



L’électricité est un élément crucial pour le fonctionnement des ménages et des entreprises. Elle est une énergie précieuse surtout pour la production. Dans la nuit du dimanche 4 juillet le quartier Gassi dans le 7e arrondissement de la capitale sombre par manque de courant.



La zone ciblée est alimentée par la centrale de Djarmaya qui traverse tout le long du quartier Lamadji et longe jusqu’à Gassi. Cette zone connaît rarement des coupures d’électricité. Après une semaine, il n’y a toujours pas de nouvelles, le quartier reste dans l’obscurité.



Sept jours de coupure mais jusque-là aucune communication, aucun motif n’a été donné par la Société nationale d’électricité aux habitants. Ils sont donc désemparés. «Sans électricité, j’ai perdu assez de clients. D’habitude je vends en moyenne trois palettes d’eau embouteillée et des boissons gazeuses, mais depuis la coupure, plus personne ne vient acheter parce que ce n’est pas frais. C’est lamentable », se lamente Souleymane Bichara, détenteur d’une boutique au quartier.



Les pleurs fusent de partout. Barehong Marceline, une maman de 47 ans, fabricante du jus Dègué, un dessert populaire et très apprécié qui est fait à base de couscous de mil et du yaourt, n’arrive plus à produire. « La production du dégué dépend de l’électricité car il se décompose automatiquement s’il n’est pas conservé dans un congélateur. J’ai arrêté de produire, la plupart de mes clients sont les revendeurs à la boutique mais comme ils ne peuvent pas le conserver, ils n’achètent plus », se plaint-elle.



Certains se posent des questions qui restent sans réponse comme le jeune Rondouba Christian : « S’il y a une panne cela ne coûte rien à la SNE de faire un communiqué. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe, personne ne nous informe, comment allons-nous savoir combien de temps cela va durer ? Surtout qu’ici le courant est rarement coupé » .



Nous avons tenté de joindre le Directeur général de la SNE pour en savoir plus sur les causes de cette coupure mais nos appels et SMS sont restés sans suite.