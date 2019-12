Tchad : une première attaque de Boko haram sur l’île de Kinasserom

TERRORISME – Dans la nuit du lundi 23 décembre 2019, des éléments de Boko Haram ont attaqué l’île de Kinasserom dans la province du Lac.

Selon nos informations, des éléments de la nébuleuse secte Boko Haram ont fait une incursion sur l’île de Kinasserom située dans la province du Lac dans la nuit du lundi à 22 heures. D’après un témoin, ces éléments sont tombés sur un militaire en faction et lui ont livré bagarre. Malgré les coups reçus, l’homme en tenue leur a tenu tête. Blessé, mais il a survécu. Les assaillants ont rebroussé chemin à bord d’une pirogue.

Une source administrative locale précise que des informations diverses provenant de cette île aux confins du Cameroun et du Nigeria, font état tantôt de sept personnes enlevées tantôt les tentatives des éléments de Boko Haram ont été annihilées. C’est une première tentative d’attaque dans cette île par Boko Haram

Les autorités locales confirment qu’il y a eu un mouvement dans cette île de Kinasserom, dans le département de Mamdi, mais ne donnent aucun détail. D’après des sources sur place, depuis la montée des eaux, les opérations militaires deviennent de plus en plus difficiles et les terroristes réussissent à livrer des attaques sporadiques dans des endroits isolés.

D’après une autre source, pour l’heure, il est très difficile de donner des précisions sur ce qui s’est réellement produit à Kinasserom, car c’est une île isolée et difficile d’accès pour cause de réseau de communication téléphonique.