Tchad : une personne tuée lors d’un incident devant la banque BCC de Dembé

SOCIÉTÉ – Depuis ce matin, les alentours de la Banque Commerciale du Chari (BCC), agence de Dembé, sont quadrillés par les forces de l’ordre et de sécurité. Elles ont intervenu pour sécuriser une zone de tension, provoquée par le meurtre d’un jeune homme la veille.

Un témoin sur place raconte : ” ce n’est pas un voleur. Nous on le connait, il est vigile et il garde quelques boutiques du marché de Dembé ” situé non loin de là. D’autres témoins confirment cette information.

Tout a commencé hier nuit, aux environs de 23 heures. Un jeune homme de passage devant l’agence de la BCC de Dembé, aurait ramassé une balle suite à des tirs d’arme à feu, déclenchés par un gendarme en faction devant ladite banque. Le jeune homme est mort quelque temps après.

La tension a monté ce matin. Vers 6 heures, les proches de la victime font une descente musclée et veulent à tout prix en découdre avec l’auteur présumé de ce crime. Ce dernier s’est sauvé à l’intérieur de la banque. Aussitôt, une troupe de véhicules des éléments de la sécurité sont intervenus pour quadriller la zone. Des tirs de gaz lacrymogènes ont dispersé la foule.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, bien que les raisons de son acte ne soient pas officiellement connues, le présumé auteur du crime serait déjà extirpé de la banque, et la situation est sous le contrôle des éléments de sécurité, toujours présents au lieu de l’incident.