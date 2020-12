Tchad : une jeune start-up cosmétique sensibilise sur le traitement des cheveux afro avec des produits bio

ENTREPRENEURIAT – Kari Dari, une start-up de beauté, a organisé un atelier de soins capillaires, samedi, dans les locaux de Yali Tchad, situés au quartier Chagoua. L’objectif est de sensibiliser les femmes et filles à bien prendre soin de leurs cheveux afro avec des produits bio, made in Chad.

Cet atelier a vu la participation de jeunes filles et femmes de la capitale. Elles ont suivi avec attention, pendant plus de deux heures, les conseils techniques et pratiques donnés par la promotrice de Kari Dari, Madina Gombo Abderaman. Cette dernière a fait savoir que “cet atelier vise, non seulement à mettre en avant les produits et service de Kari Dari, mais surtout et d’abord d’expliquer aux femmes le concept, de vraiment accepter de porter avec fierté les types de cheveux afro”.

Pour Madina, les femmes “doivent comprendre qu’on peut facilement manipuler nos cheveux crépus ou bouclés, avec les produits locaux qui sont d’ailleurs bien adaptés et sans effets négatifs tels que les Kari Dari”.

A la fin de l’atelier, les participantes ont exprimé un sentiment de satisfaction. “Cet atelier m’a permis de connaitre des astuces pour les masques de cheveux, et aussi pour les traitements de cheveux à la maison”, confie l’une d’entre elle, qui dit être consommatrice des produits de la marque Kari Dari depuis presque une année. “Grâce à cet atelier, j’ai aussi été sensibilisée à ne ni faire les lavages de cheveux, ni utiliser les mèches”, conclut-elle.

Une autre participante trouve l’atelier génial, car dit-elle, “Kari Dari favorise tout ce qui est naturel et ça nous a permis de découvrir l’importance de donner des soins bio à nos cheveux donc j’encourage Kari Dari à continuer dans ce sens”.

Kari Dari est une jeune start-up qui développe des lignes de produits cosmétiques à base des ingrédients naturels, et donne des conseils et orientations pour les entretiens du corps et des cheveux. Les lignes disponibles en ce moment sont les pommades mixtes pour le corps et le Chantilly capillaire pour femme.