Tchad : une grève des notaires prévue à partir de ce 24 septembre

JUSTICE – A travers un communiqué de presse signé le 22 septembre, la Chambre nationale des notaires du Tchad (CNNT), se dit chagrinée par le scandale qui a eu lieu le 17 septembre au palais de la justice. Elle annonce une grève de 03 jours à partir du jeudi 24 septembre pour exprimer sa protestation.

L’incident qui s’est produit au palais de la justice de N’Djamena le 17 septembre relativement à l’évasion du colonel Abdoulaye orchestrée par les membres de sa famille continue par susciter des réactions. Dans un communiqué de presse, la Chambre nationale des notaire du Tchad (CNNT) dénonce et condamne avec rigueur cet acte d’évasion. Selon elle, « cet acte qui frise la rébellion est un défi lancé au pouvoir judiciaire ».

Le communiqué précise que face à cette situation, la CNNT exprime sa solidarité à l’égard du corps judiciaire. Ensuite, elle invite tous les notaires à observer un arrêt de travail de trois jours allant du 24 au 26 septembre.

Par ailleurs, la CNNT interpelle le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des acteurs judiciaires. Car, « Ceux qui rendent la justice et ceux qui y concourent sont de manière tristement récurrente, objet de menace, d’humiliation et de mépris », déplore ladite chambre. Toutefois, elle se félicite de l’arrestation des auteurs et complices de cet acte.