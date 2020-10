Tchad : une enquête pour évaluer les demandes d’emploi auprès des entreprises

EMPLOI – L’Office national de promotion de l’emploi, a démarré ce mardi 20 octobre, les activités de collecte des données de l’enquête sur l’emploi au Tchad. La stratégie va consister à recueillir ces informations auprès des entreprises dites modernes.

C’est une enquête qui prendra en compte la ville de N’Djamena et 10 provinces du Tchad. Elle va permettre de mettre à jour la base des données sur l’emploi de l’ONAPE afin de mieux satisfaire les décideurs politiques et autres acteurs pour une meilleure prise de décision.

Cette enquête qui sera menée de concert avec les entreprises du secteur moderne va également permettre à l’Onape de disposer d’une meilleure connaissance des entreprises publique, parapublique et privée, classer les entreprises par secteur d’activité. Aussi, cette base de données produira-t-elle des informations sur les effectifs des travailleurs et la masse salariale versée, désagrégée par sexe , par nationalité et par catégorie socioprofessionnelle. Le mouvement des mains d’œuvre et les perspectives des unités de production sont des points qui seront davantage documentés dans cette enquête.

Le Directeur général de l’Onape, Sadick Brahim Dicko, justifie que cette initiative est motivée par les besoins incessants de ces statistiques. Cela va permettre de mieux établir une stratégie efficace de réduction du taux de chômage et du sous-emploi au Tchad. il y a lieu de jeter un regard rétrospectif sur la situation d’emploi des jeunes au Tchad et connaître les perspectives des entreprises, fait-il comprendre.

Pendant ces quelques jours, vous verrez des agents enquêteurs frappés à vos portes munis des fiches de collectes de données. Ne les refouler pas; mais nous vous exhortons plutôt à les aider dans cette tâche et de remplir correctement toutes les rubriques énumérées dans ces fiches car la réussite de cette activité repose sur votre volonté de mettre à notre disposition ces informations. Sadick Brahim Dicko, directeur général de l’Onape