Tchad : une coopérative des leaders du Logone Occidental mise en place

A l’initiative du Président directeur général d’Electron Télévision, NDjegoltar NDjerakor Gambaye Armand, une coopérative a été créée à Moundou. Elle a pour ambition de booster le développement de la province du Logone Occidental.

L’initiative a été saluée par les cadres de la province du Logone Occidental. Le maire de la ville de Moundou, Nédion Djingambaye, se dit comblé de ce projet. Il a promis soutenir matériellement et financièrement cette coopérative. Il a souligné que ce projet met du baume au cœur des cadres de la province du Logone Occidental.

Lors de la présentation de cette structure, l’initiateur a situé les membres du conseil d’administration, ceux du bureau exécutif que s’il a décidé de porter ce projet pour le développement socio-économique de la province du Logone Occidental, c’est parce qu’il est touché que la capitale est en régression, faute d’initiative de ses cadres.

A l’en croire entre l’économie et la politique, il n’y a qu’un pas à franchir. M. NDjegoltar NDjerakor Gambaye Armand a ensuite rappelé les travaux préliminaires qui ont débouché sur la mise en place de cette coopérative. Il n’a pas manqué de confier aux participants que les souscriptions se poursuivent. Il a dans son exposé fait mention des quatre principes fondamentaux qui ont sous-tendu ce projet. Il s’agit entre autres de la transparence dans la gestion, l’adhésion à cette initiative est libre, l’intérêt limité au capital et les ristournes se feront en fonction de ce que l’on aura gagné.

Des bénéfices réalisés pourront servir à investir dans la construction des centres de santé, des écoles et des logements sociaux. En dehors de ce point abordé, le PDG d’Electron Télévision a développé trois autres axes à savoir la Gouvernance partagée, l’Agriculture intelligente et la Micro-finance. Il a indiqué que l’instance suprême de ce projet est l’Assemblée Générale, ensuite le Conseil d’administration (CA) et enfin le bureau exécutif.

Il y a eu un débat axé sur la culture du sésame, la première activité que la coopérative entend réaliser à la ferme agricole de Déli, une sous-préfecture situe à une trentaine de kilomètres de Moundou. Le responsable de la ferme a fourni des explications aux participants par rapport aux modalités pratiques de la culture de sésame, sa récolte et son séchage. Au vu des explications tout le monde accorde ses violons pour la réalisation de ce champ de soixante hectares.