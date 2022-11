Tchad : une association qui entend œuvrer pour la réconciliation lance ses activités

La coordination de veille et de la réconciliation de la jeunesse du Tchad (CVRJT) a lancé ses activités, lors d’un point de presse ce vendredi 18 novembre au centre Baba Moustapha.



Née à la suite du dialogue national inclusif et souverain, la coordination de veille et de la réconciliation de la jeunesse du Tchad (CVRJT) se donne une mission de conciliatrice, promotrice du vivre ensemble et de cohabitation pacifique en milieu jeune.

Pratiquement, elle vise comme objectifs de promouvoir la réconciliation nationale de la jeunesse tchadienne; vulgariser les enjeux des résolutions du Dialogue National Inclusif sur l’ensemble du territoire tchadien; de suivre la mise en application des résolutions du DNIS en faveur de la jeunesse; de mener les campagnes de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble; de plaider pour l’implication de la jeunesse dans les grandes institutions de l’État; plaider pour l’employabilité et de l’auto-employabilité de la jeunesse.



Le coordonnateur national de la CVRJT, Hara Firaoussou Jean-Claude de souligner que, les jeunes participants au Dialogue National Inclusif et Souverain se sont engagés à faire des plaidoiries pour la représentation de la jeunesse au conseil national de transition, ainsi que les consultations avec les jeunes non participants au DNIS pour l’acquisition des moyens nécessaires afin de suivre et de vulgariser les résolutions du DNIS, sans oubliés toutes les questions liées aux politiques publiques en faveur de la jeunesse.



« C’est ainsi que lors de la mise en commun des idées des consultations avec les leaders des organisations des jeunes, 191 associations et organisations des jeunes se sont mises d’accord pour la création de la toute première coordination des jeunes qui vise le suivi et la vulgarisation des résolutions du Dialogue national inclusif et Souverain en présence des personnes ressources », rappelle-t-il le contexte, le coordonnateur Hara.