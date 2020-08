Tchad : une assistance alimentaire prévue pour les victimes de l’inondation

SOCIÉTÉ – Le ministre de la santé publique, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a eu une rencontre avec sa collègue en charge de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, et le directeur général de L’ONASA ce mardi 18 août. Cette Rencontre vise à soutenir les sinistrés de l’inondation.

À l’issue de cette réunion tenue ce mardi 18 août dans les locaux du ministère de la Santé publique, il a été ordonné aux maires des différents arrondissements de N’Djamena d’apprêter une liste au directeur général de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) pour une assistance en vivre.

Les victimes de l’inondation auront chacun un kit de 50 kilos, composé des céréales, du sucre et de l’huile. Pour le directeur général de l’ONASA, 22 640 sacs des céréales sont disponibles pour soutenir les vulnérables. Cette opération de distribution consiste à secourir les victimes du 8ème arrondissement où 12 quartiers seront assistés. Au total, 6848 ménages recevront des kits d’assistance alimentaire pour cette première opération.

Le Ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a souhaité que l’assistance puisse toucher les femmes dans les prisons et les enfants et mamans au niveau des centres sociaux. Les inondations causent d’autres dégâts auxquels il faut également trouver des solutions a renchéri le ministre tout en rappelant que les vulnérables des provinces, victimes d’inondations doivent aussi bénéficier de cette assistance.

Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul, a demandé que d’autres équipes puissent être engagées pour mener un travail préliminaire afin de venir en aide à tous les citoyens touchés par les conséquences des pluies.

La Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, a appuyé l’idée de soutenir les femmes et les enfants et a instruit les responsables des centres sociaux à collaborer franchement avec le ministère la Santé pour mieux aider les femmes et enfants réellement vulnérables.

La répartition doit être bien faite au niveau des centres sociaux a souhaité Dr Abdoulaye Sabre Fadoul qui n’a pas manqué de mettre l’accent sur le bienfondé de l’opération en faveur des personnes en détresse suite aux inondations.

Après cette rencontre tenue au ministère de la Santé publique, les deux ministres et le directeur de l’ONASA sont allés visiter les magasins pour avoir une idée précise des stocks afin de déclencher très rapidement l’opération de distribution.

Source ministère de la santé