Tchad : une application mobile au nom et pour Alhadj Tawa

TECHNOLOGIE – Malloum Abba Mahamat, jeune entrepreneur et développeur d’application mobile Android et iOS à fait un point de presse ce 26 septembre au centre culturel Baba Moustapha. Objectif, présenté l’application Tawa Apps.

Tawa comme Alhadj Tawa, la nouvelle application mobile Tawa Apps est déjà disponible en téléchargement sur google play. Le nom de l’application, provient effectivement du nom du comédien tchadien Alhadji Tawa. Pour Malloum Abba Mahamat, initiateur de ce projet, cette application est une réponse aux questions de l’artiste bénéficiaire de cette application dans sa lutte pour le développement de ce pays. « Je pense que c’est une opportunité pour lui de posséder cette application qui lui permettra de continuer à militer pour le développement durable », avance le jeune entrepreneur. Il poursuit que « C’est une appli qui permettra au comédien Alhadji Tawa d’avoir un contact privilégié avec ses fans et d’échanger avec eux ».

L’application offre au comédien de poster des photos et des vidéos pour ses fans. Bref, Alhadj Tawa pourra utiliser Tawa Apps à sa guise et pour le bonheur de ses nombreux fans. Grâce à cette appli, « il peut identifier ses fans et savoir leur nombre total. Aussi, ces fans peuvent le contacter directement à partir de Tawa apps », affirme le développeur.

Malloum Abbas Mahamat invite par ailleurs tous les jeunes à ne pas croiser les bras même quand tout va mal. « J’ai beaucoup galéré pour terminer ce projet d’application mobile mais sachez que rien n’est impossible dans la vie, il s’agit de travailler et rêver grand, puis ensuite avoir la capacité de se sacrifier pour arriver », conseille-t-il.