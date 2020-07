Tchad : un projet d’envergure sera lancé pour révolutionner le secteur des TIC

TECHNOLOGIE – Le Projet de Modernisation des Infrastructures et des Communications électroniques sera lancé officiellement le mardi, 07 juillet 2020 à N’Djamena. La cérémonie est organisée par le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et le ministère de l’Economie et de la Planification du Développement.

La modernisation des infrastructures et des communications électroniques est un projet d’envergure pour permettre la participation massive de la population au secteur des TIC (Technologies de l’information et de la communication) pour le développement socio-économique du Tchad.

Le projet est en effet divisé en 3 composantes et visera entre autres à : implémenter 200 antenne-relais GSM sur l’ensemble du territoire national ; déployer un réseau à fibre optique sur près de 2000 km ; construire un grand centre pour la sécurisation des données. L’aboutissement de ce projet, c’est « les TIC au service du développement du Tchad ».

Ainsi, pour sa réalisation, le projet commencera par la construction d’un Centre National des Données. Prévu sur une superficie de 2000 m2 pour un immeuble à 4 niveaux dans la capitale, ce centre est nécessaire au traitement et au stockage des données numériques. Il s’agit d’un lieu physique contenant des serveurs.

Il est ensuite prévu la réalisation d’un réseau à fibres optiques à l’intérieur du pays sur une distance de 1200 Km et 50 km pour le réseau d’accès GPON. Le réseau sera déployé suivant l’axe Doba-Koumra-Sarh-Kyabé-Amtiman-Abéché-Amzoer-Guéréda-Iriba. Quant à la ville de N’Djaména, elle bénéficiera de 50 km de maillage permettant de connecter 1000 gros clients

Il n’est pas à perdre de vue la modernisation du réseau du Groupe Sotel Tchad. C’est par la construction de 200 sites BTS 2G/3G/4G, un cœur du réseau, et l’extension de capacité des nombres d’abonnés de 300.000 à 1 000.000 d’abonnés.