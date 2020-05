Tchad : un patient guéri du Coronavirus témoigne pour la première fois

Pour la première fois, depuis l’apparition du coronavirus au Tchad, une personne guérie de cette maladie a témoigné à la télévision nationale. Il s’agit d’un patient venu de Douala, au Cameroun.

Mougadodé Djasrabé Magloire, ce patient guéri du covid-19 a fait un témoignage, hier, au journal de 20 heures de la Télé Tchad. Après avoir passé une vingtaine de jours au centre de Farcha, il a recouvert la santé.

Selon son témoignage, M. Mougadodé ne sait pas comment il a été contaminé mais soupçonne d’avoir contracté la maladie auprès des passagers avec qui il a voyagé. « Douala est une ville cosmopolite, il y a plein des gens. Je ne sais pas si c’est pendant le voyage parce que dans le bus il y a plus de 70 places et à chaque ville, il y a des gens qui montent et d’autres descendent et ce qui est compliqué tu changes de voisin de temps en temps » explique-t-il.

S’agissant des symptômes, il dit avoir ressenti une gêne respiratoire: «la respiration vient de manière accélérée que je n’arrivais pas à supporter et c’est ainsi que j’ai appelé le 1313. Ils m’ont envoyé une ambulance pour me ramener au centre de Farcha où j’ai subi un traitement d’une vingtaine de jours» relate-t-il.

Mougadode Djasrabé Magloire est actuellement libéré après avoir été testé négatif. « Je tiens à remercier le personnel soignant du centre de Farcha. Ils étaient vraiment à la hauteur » a-t-il dit.