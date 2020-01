Tchad : un cycle de master en télécommunication et systèmes embarqués ouvert à l’Enastic

ENSEIGNEMENT – L’Ecole nationale supérieure des Techniques d’information et de la communication a ouvert, au titre de l’année académique 2019-2020, un cycle de master en télécommunication et systèmes embarqués ce mercredi 15 janvier 2020.

Ils sont 20 étudiants à être de la première promotion du cycle master en télécommunication et systèmes embarqués de l’Ecole nationale supérieure des Techniques d’information et de la communication (Enastic).

Est ouvert dans les locaux de l’Enastic, au titre de l’année académique 2019-2020, un cycle de master en télécommunication et systèmes embarqués. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, David Houdeingar ce mercredi.

Haggar Bachar Seid, directeur général de l’Enastic dans son mot de bienvenue, a détaillé les avantages qu’offrent les TICs. « Les technologies d’informations et de la communication constituent aujourd’hui un véritable vecteur de développement économique et social des nations. »

Créée par l’Ordonnance N°005/PR/2015 du 2 mars 2015, l’Enastic, établissement public d’enseignement supérieur, de recherche, d’innovation et de formation, offre déjà quatre masters dont la cybersécurité, réseaux et systèmes, le développement des logiciels et multimédia, le management et régulation des TIC et les télécommunications et systèmes embarqués. L’admission au cycle master de l’Enastic se fait après étude de dossier et l’inscription est accordée après avis du conseil pédagogique compétent.

Prenant la parole, David Houdeingar, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a tenu à préciser l’importance des TIC dans le développement du Tchad. « Les TIC constituent au 21e siècle un puissant moteur de développement et un véritable vecteur de croissance ».

C’est pourquoi, il est pour lui d’ajouter « qu’il est d’une impérieuse nécessité pour notre pays d’œuvrer en vue de leur développement. Avant de conclure que « cette convention est celle des plus hautes autorités de notre pays qui entendent faire des TIC, l’un des principaux piliers devant permettre au Tchad d’atteindre l’émergence 2030 ».

L’Enastic a pour principales missions d’assurer la formation initiale et continue des cadres des secteurs publics et privés dans les domaines des technologies de l’information et de la communication ; de promouvoir la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation des résultats et la diffusion de la culture et de l’information scientifique entre autres.

Depuis sa création, elle a relevé plusieurs défis dont celui de lancer quatre filières au cycle licence. La formation de master a une durée de deux ans et se fera en quatre semestres.