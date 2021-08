Tchad : un comité est créé pour préparer la participation des politico-militaires au dialogue

A travers le décret No 307 de ce 13 août 2021, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby met en place le comité technique spécial relatif à la préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.

Selon le décret, ce comité technique spécial est un organe chargé de mener et de préparer les négociations en vue de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.

Ainsi, ce comité a pour mission de :

identifier et prendre contact avec les politico-militaires;

définir les conditions et les modalités de participation des politico-militaires au dialogue national inclusif;

convenir des dates et lieux des rencontres ainsi que des éventuels pays hôtes.

Ce comité, placé sous l’autorité directe du PCMT et à qui il rend compte, est dirigé par un président et composé des membres choisis parmi les personnalités ayant une expérience et une connaissance approfondie de la société tchadienne.

Les membres dudit comité sont désignés par décret du président du CMT.

Le comité technique spécial fonctionne suivant les mêmes règles et principes que que ceux régissant le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) mis en place par décret No 101/PCMT/2021 du 02 juillet 2021, à qui il soumet son rapport.

Le décret précise que le comité spécial est appuyé par des sous-comités créés par décret du Président du Conseil militaire de transition.

Le fonctionnement du Comité technique spécial est pris en charge par le budget de l’Etat et éventuellement l’appui des partenaires.

Le décret indique en outre que le comité peut faire appel à toute personne, physique ou morale, nationale ou étrangère, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.