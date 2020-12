Tchad: Un collectif de jeunes sportifs dénonce la ”mauvaise foi” de la Fédération tchadienne de football association

FOOTBALL- A travers un point de presse fait ce 16 décembre, les leaders des organisations des jeunes sportifs, pointent d’un doigt accusateur, la Fédération tchadienne de football association (FTFA), dans sa gestion du sport Roi.

Les leaders des organisations des jeunes sportifs, dénoncent ”la mauvaise foi” de la Fédération tchadienne de football association (FTFA). Le collectif dit avoir constaté avec amertume le tiraillement entre le ministère de la jeunesse et des sports et la Fédération tchadienne de football association. « Cette guerre qui ne date pas d’aujourd’hui est une honte pour le pays en général et le football tchadien en particulier », fustige-t-il.

Pour le collectif, la FTFA est improductive. « Elle ne produit aucun résultat. Leur seul résultat visible est d’engranger des échecs connus de tous et d’enterrer tout ministre qui tente de redresser la fédération », peste le porte-parole de ces leaders, Brahim Ramadan.

Le collectif interpelle en outre le président de la République, Idriss Deby Itno, à s’impliquer afin de ramener l’ordre.