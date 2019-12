Tchad : un chauffeur prend fuite après avoir percuté gravement un motocycliste

SÉCURITÉ ROUTIÈRE – Un chauffeur a pris la fuite après avoir tamponné un motocycliste. L’accident s’est produit dans la soirée du mercredi 18 décembre à Amriguebé. La situation des accidentés semble être grave.

Une voiture de marque Hilux 4X4 a renversé un motocycliste. L’accident s’est déroulé devant l’université Roi Fayçal, au quartier Amriguebé dans le 5e arrondissement de la commune de N’Djamena.

Sur la moto de marque Haouje dame, il y avait un homme et une femme. Les deux étaient blessés et conduits d’urgence à l’hôpital le plus proche. Selon les témoins, le cas des deux victimes semble être un peu grave.

La foule sur le lieu condamne l’acte du conducteur qui a pris fuite après l’accident. « Il aurait dû rester au moins, mais il a préféré prendre la fuite… »

La Police du sous-poste du 5e arrondissement est descendue sur le lieu empêchant les curieux de filmer la voiture accidentée abandonnée par le chauffeur après l’accident.