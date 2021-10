Tchad : un adolescent abuse sexuellement d’une fillette de 6 ans

Une fille de six ans a été violée dans l’après-midi du jeudi 21 octobre au village Bardé situé à 7 kilomètres de Ligna à l’est de N’Djamena. La victime se trouve actuellement à l’hôpital Mère et enfant de N’Djamena.

Le père de la fille Tidjani Ali Mahamat souligne qu’au moment où l’évènement s’est passé, il est parti au travail et sa maman également est sortie. Il restait que la fille et les autres enfants à la maison. « Nous étions tous sortis et la fille est restée avec ses frères. Le garçon est venu à la maison la prendre. Il l’amène à l’intérieur de la maison et a joué avec ma fille, puis il a fui. C’est la voisine qui est allée me saisir », raconte le père.

Le garçon vit avec mon patron. « Le garçon qui a violé ma fille est âgé entre 16 et 17 ans et il est venu au village il y a à peine un mois. Je suis allé directement saisir mon patron de ce qui s’est passé. Il a directement appelé le commissariat de Ligna ». Alors le père a pris sa fille et l’amène à l’hôpital de Ligna.

« Si je l’avais trouvé (le garçon) devant moi, seul Dieu connait ce que je vais faire de lui, mais il a échappé. Maintenant il est entre les mains de la Police. Ma fille a été évacuée à N’Djamena à l’hôpital Mère et Enfant. Actuellement je suis dépassé, c’est la famille qui va agir », martèle le père.

La mère de la victime, Khadidja Mahamat, demande que la justice. « C’est un acte qu’il ne faut jamais pardonner. Ma fille souffre en ce moment à l’hôpital, je demande que la Justice rien que la Justice », réclame-t-elle.