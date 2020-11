Tchad: Trois organes de presse se mettent ensemble dans un groupe de presse

MEDIA-En prélude à l’inauguration du Groupe Médias 2TNRTV, prévue pour le 21 novembre, les responsables de ce groupe ont fait un point de presse ce samedi, 14 novembre, à la Maison des médias du Tchad pour présenter ce nouveau venu dans l’espace médiatique tchadien.

Ce point de presse est fait par le président du comité d’organisation de la cérémonie inaugurale du Groupe Médias 2TNRTV, Naradoum François. L’objectif est de présenter ce groupe de médias qui sera officiellement inauguré, le 21 novembre.

C’est un groupe qui rassemble trois organes de presse à savoir Tchad24, Tchelou TV et radio N’Djména 24 FM. Sa création est entérinée par la décision numéro 007/HAMA/SG/2020 du 18 février 2020 de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) portant transfert des télévisions précitées à la société 2TNRTV Groupe Média, et consacrant la reconnaissance juridique de ces chaines en tant que groupe média SARL.

Selon Naradoum François, l’inauguration de ce groupe fixée pour le 21 novembre, sera une occasion pour les sociétés qui le souhaitent de signer des partenariats avec ce jeune groupe de médias.